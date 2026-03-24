Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 02:56

На Украине снова обсуждают вопрос о мобилизации женщин в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

На Украине поднимается вопрос о мобилизации женщин после объявления Харьковским ТЦК в розыск уклонистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

«Формальным поводом стало решение Харьковского районного ТЦК объявить в розыск, «уклоняющуюся от мобилизации» девушку, которая не имеет даже медицинского образования и никогда не была связана с ВСУ», — заявил источник. По его словам, в стране исследуют мнение общественности на мобилизацию вне зависимости от пола и возраста.

ТЦК используют сайты знакомств для насильственной мобилизации

А ранее стало известно, что родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, пропавших без вести в Сумской области, угрожают физической расправой командованию подразделения. Угрозы адресованы заместителю командира батальона с позывным Мольфар. Родственники грозятся «кровной местью», которая, по всей видимости, касается и его родных.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar