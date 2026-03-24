На Украине снова обсуждают вопрос о мобилизации женщин в ВСУ

На Украине поднимается вопрос о мобилизации женщин после объявления Харьковским ТЦК в розыск уклонистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

«Формальным поводом стало решение Харьковского районного ТЦК объявить в розыск, «уклоняющуюся от мобилизации» девушку, которая не имеет даже медицинского образования и никогда не была связана с ВСУ», — заявил источник. По его словам, в стране исследуют мнение общественности на мобилизацию вне зависимости от пола и возраста.

А ранее стало известно, что родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, пропавших без вести в Сумской области, угрожают физической расправой командованию подразделения. Угрозы адресованы заместителю командира батальона с позывным Мольфар. Родственники грозятся «кровной местью», которая, по всей видимости, касается и его родных.