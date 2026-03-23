Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 23:55

Родственники пропавших бойцов ВСУ угрожают командирам «кровной местью»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, пропавших без вести в Сумской области, угрожают физической расправой командованию подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, угрозы адресованы заместителю командира батальона с позывным Мольфар. Родственники грозятся «кровной местью», которая, по всей видимости, касается и его родных.

В российских силовых структурах отметили, что подразделение несёт колоссальные потери в Сумском районе. Кроме того, на территории Украины участились случаи странной гибели старших офицеров ВСУ.

Командира ВСУ в пятый раз за год заметили в Дубае, пока его полк несёт потери
Ранее Life.ru рассказывал, что под Харьковом 129-я рота ВСУ пропала при форсировании Северского Донца. Военные практически в полном составе исчезли при попытке перейти реку в районе села Графское.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar