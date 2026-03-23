Родственники пропавших бойцов ВСУ угрожают командирам «кровной местью»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, пропавших без вести в Сумской области, угрожают физической расправой командованию подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, угрозы адресованы заместителю командира батальона с позывным Мольфар. Родственники грозятся «кровной местью», которая, по всей видимости, касается и его родных.
В российских силовых структурах отметили, что подразделение несёт колоссальные потери в Сумском районе. Кроме того, на территории Украины участились случаи странной гибели старших офицеров ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал, что под Харьковом 129-я рота ВСУ пропала при форсировании Северского Донца. Военные практически в полном составе исчезли при попытке перейти реку в районе села Графское.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.