Родственники пропавших бойцов ВСУ угрожают командирам «кровной местью»

Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, пропавших без вести в Сумской области, угрожают физической расправой командованию подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, угрозы адресованы заместителю командира батальона с позывным Мольфар. Родственники грозятся «кровной местью», которая, по всей видимости, касается и его родных.

В российских силовых структурах отметили, что подразделение несёт колоссальные потери в Сумском районе. Кроме того, на территории Украины участились случаи странной гибели старших офицеров ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал, что под Харьковом 129-я рота ВСУ пропала при форсировании Северского Донца. Военные практически в полном составе исчезли при попытке перейти реку в районе села Графское.