Командира ВСУ в пятый раз за год заметили в Дубае, пока его полк несёт потери
Олег Ширяев. Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Ratynsky
Командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева вновь заметили на отдыхе в Дубае. Это уже пятый раз за последний год, когда украинцы видят высокопоставленного офицера на заграничном курорте, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
По данным источника, Ширяев вывез семью в Объединённые Арабские Эмираты ещё в 2022 году и имеет там официальную прописку. При этом его подразделение несёт серьёзные потери на передовой.
В украинских соцсетях распространяются видео, на которых граждане возмущенно задают вопросы: почему их мужья и дети гибнут и числятся пропавшими без вести, пока командир регулярно уезжает отдыхать в люксовые отели, несмотря на закрытые границы для мужчин призывного возраста.
Ранее депутат Рады Анна Скороход опубликовала кадры с места событий, на которых видны люди со снимками военнослужащих, чья судьба остаётся неизвестной. По её словам, у собравшихся много вопросов к командованию, и они до сих пор не могут получить ответов. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в 225-м отдельном штурмовом полку, командир которого Олег Ширяев, по её словам, в настоящий момент «защищает Дубай».
