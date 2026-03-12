Владимир Путин
12 марта, 16:10

В Киеве сотни людей вышли на митинг против командира ВСУ, который «защищает Дубай»

Обложка © Telegram / Голос Анны Скороход

В Киеве состоялась первая массовая акция протеста с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева. Данную информацию передали РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, на мероприятие вышли сотни родственников пропавших без вести солдат этого полка. Люди требовали привлечь командира к ответственности за судьбы своих близких, которые числятся без вести пропавшими.

К акции также присоединились представители украинских националистических организаций. По информации источника, они пытаются не допустить назначения Ширяева на должность командующего штурмовых войск ВСУ и помешать развитию его политической карьеры. Собеседник агентства подчеркнул, что это фактически первый случай, когда протест направлен персонально против конкретного командира ВСУ.

Матери и жёны тысячи пропавших бойцов 57-й бригады ВСУ вышли на митинг в Кировограде
Матери и жёны тысячи пропавших бойцов 57-й бригады ВСУ вышли на митинг в Кировограде

Напомним, ранее на другом митинге депутат Рады Анна Скороход заявила, что по количеству пропавших без вести солдат ВСУ наиболее тяжёлая ситуация складывается именно в 225-м отдельном штурмовом полку. Она также намекнула, что командир этой части Олег Ширяев в настоящий момент «защищает Дубай». Таким образом он находится в Объединённых Арабских Эмиратах, а не на передовой.

