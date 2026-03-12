В Киеве состоялась первая массовая акция протеста с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева. Данную информацию передали РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, на мероприятие вышли сотни родственников пропавших без вести солдат этого полка. Люди требовали привлечь командира к ответственности за судьбы своих близких, которые числятся без вести пропавшими.

К акции также присоединились представители украинских националистических организаций. По информации источника, они пытаются не допустить назначения Ширяева на должность командующего штурмовых войск ВСУ и помешать развитию его политической карьеры. Собеседник агентства подчеркнул, что это фактически первый случай, когда протест направлен персонально против конкретного командира ВСУ.

Напомним, ранее на другом митинге депутат Рады Анна Скороход заявила, что по количеству пропавших без вести солдат ВСУ наиболее тяжёлая ситуация складывается именно в 225-м отдельном штурмовом полку. Она также намекнула, что командир этой части Олег Ширяев в настоящий момент «защищает Дубай». Таким образом он находится в Объединённых Арабских Эмиратах, а не на передовой.