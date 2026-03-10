Матери и жёны тысячи пропавших бойцов 57-й бригады ВСУ вышли на митинг в Кировограде

В Кировограде родственники пропавших военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ провели акцию протеста. Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

На мероприятии присутствовали в основном женщины, которые держали баннеры с фотографиями около тысячи солдат. Большинство из них официально числятся «пропавшими без вести». Акция стала попыткой привлечь внимание к судьбе военнослужащих и получить от властей больше информации о пропавших.

Совсем недавно в Киеве тоже проходил митинг в поддержку семей пропавших без вести солдат ВСУ. Украинские депутаты отмечали, что самая трудная ситуация наблюдается в 225-м отдельном штурмовом полку. По их словам, командир этой части улетел «защищать Дубай».