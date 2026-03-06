Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
6 марта, 14:59

Семьи без вести пропавших ВСУшников вышли на майдан с акцией протеста

Обложка © Голос Анны Скороход

В центре Киева на майдане проходит митинг в поддержку семей пропавших без вести солдат ВСУ. Об этом сообщила депутат Рады Анна Скороход в соцсетях.

Видео © Голос Анны Скороход

Парламентарий опубликовала кадрф с места событий, на которых видны люди со снимками военнослужащих, чья судьба остаётся неизвестной. Скороход отметила, что у собравшихся много вопросов к командованию и они до сих пор не могут получить ответов. Точное число участников акции и их требования она не привела.

По словам депутата, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в 225-м отдельном штурмовом полку. Она также намекнула, что командир этой части Олег Ширяев в настоящий момент «защищает Дубай».

Ранее мэр Львова заявил, что более половины безвозвратных потерь личного состава Вооружённых сил Украины связаны с некомпетентностью командного состава. Садовой отметил, что когда он обсуждает этот тезис с действующими генералами, те называют ещё более высокие цифры, оценивая долю таких потерь в 70–80 процентов.

Юлия Сафиулина
