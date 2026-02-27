От 50 до 80% потерь украинской армии в ходе боевых действий происходят из-за некомпетентности командиров. Такую оценку озвучил мэр Львова Андрей Садовой в эфире украинского телеканала «Апостроф».

По словам градоначальника, более половины безвозвратных потерь личного состава происходят именно из-за ошибочных решений и недостаточной квалификации состава. Садовой отметил, что когда он обсуждает этот тезис с действующими генералами, те называют ещё более высокие цифры, оценивая долю таких потерь в 70–80 процентов. Мэр связал сложившуюся ситуацию не только с ошибками на поле боя, но и с общей незрелостью военно-политического руководства страны, которое не способно выстроить эффективную систему управления войсками.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что общие потери ВСУ с начала специальной военной операции по 31 декабря 2025 года превысили полтора миллиона человек. При этом ряд украинских и зарубежных аналитиков неоднократно указывали, что официальные данные, озвучиваемые Киевом, вероятнее всего, значительно занижены.

В рядах ВСУ усугубляется проблема с офицерами, которые приобрели свои звания и должности за деньги, чтобы избежать отправки на передовую. Такие командиры, не имея необходимых теоретических знаний, не способны эффективно управлять подразделениями в боевых условиях. Особенно остро эта проблема стоит именно в боевых частях, где отсутствие компетенций приводит к тяжёлым последствиям на поле боя.