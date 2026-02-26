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Опубликовано 26 февраля, 06:58

ВСУ несут крупные потери из-за офицеров с купленными званиями

Обложка © Getty Images / Jose Colon/Anadolu

Обложка © Getty Images / Jose Colon/Anadolu

В рядах Вооружённых сил Украины усугубляется проблема с офицерами, которые приобрели свои звания и должности за деньги, чтобы избежать отправки на передовую. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, такие командиры, не имея необходимых знаний, не способны эффективно управлять подразделениями, что приводит к тяжёлым последствиям на поле боя.

«В рядах ВСУ возникают большие проблемы из-за офицеров, купивших себе звание и должность, особенно в боевых подразделениях, так как «купленные» офицеры не могут повести подразделение в бой из-за банального отсутствия теоретических знаний, следствие чего мы можем видеть на поле боя», — сказал собеседник агентства.

Некомпетентность таких командиров ведёт либо к гибели личного состава, либо к провалу боевой задачи. Явление приобрело более массовый характер на фоне попыток уклониться от службы.

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Ранее сообщалось, что украинская армия на данный момент способна лишь к обороне и постепенному отходу в Днепропетровской области. Ситуация для ВСУ оценивается как сложная. Западные аналитики указывают на необходимость мобилизации порядка 250 тысяч человек (что эквивалентно 50 бригадам) не только для проведения наступательных действий, но и для удержания текущей линии фронта.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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