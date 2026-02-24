Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
24 февраля, 09:28

Тяжёлое положение ВСУ в Днепропетровской области стало тревожным сигналом для Киева

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Украинская армия способна лишь на оборону и постепенное отступление в Днепропетровской области, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценке, ситуация у ВСУ сложная: на Западе уже заявили о необходимости почти 250 тысяч человек (эквивалент 50 бригад), чтобы не только держать фронт, но и наступать. В Раде же говорят, что нынешней численности войск хватает только для обороны, а попытки контратаковать ведут к потерям.

Собеседник сайта MK.ru отметил, что 50 бригад нужно не только сформировать, но и оснастить, а западные страны уже признали, что вооружения больше нет — всё передали. Поэтому говорить о возможностях Киева весной начать контрнаступление слишком смело. Максимум, на что способны ВСУ, — удерживать позиции, отступая шаг за шагом.

«На стыке Днепропетровской и Запорожской областей наши войска двигаются наиболее успешно. И наше продвижение в сторону города Днепр (бывший Днепропетровск) — действительно тревожный сигнал для киевского режима», — подчеркнул аналитик.

Напомним, за три дня несколько подразделений ВСУ понесли значительные потери на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Речь идёт о 95-й, 92-й и 82-й штурмовых бригадах, а также о полках «Волки Да Винчи» и «Скала».

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
