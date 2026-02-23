Олимпиада в Милане
23 февраля, 05:31

Под Харьковом ВСУ покрывают колоссальную нехватку людей массовым применением БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

На Харьковском направлении ВСУ пытаются покрыть катастрофическую нехватку личного состава массовым использованием беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах РФ.

«Катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ», — сказал собеседник РИА «Новости».

Военные группы «Восток» уничтожили боевые машины ВСУ в Запорожской области

Ранее этот источник сообщил о применении под Харьковом новых украинских средств РЭБ. Речь идёт о комплексах «Дамба» и «Октава».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Матвей Константинов
