23 февраля, 04:28

В Харьковской области ВСУ задействуют новые комплексы РЭБ «Октава» и «Дамба»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Из-за острой нехватки личного состава подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области начали применять новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Октава» и «Дамба». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Харьковском направлении катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ. На передовой замечены новейшие разработки средств радиоэлектронной борьбы «Октава» и «Дамба», — поделился собеседник агентства.

Ранее спецназ «Ахмат» потрепал «шведскую» бригаду ВСУ под Сумами. Бригаду называют «шведской» не случайно: основная часть её личного состава готовилась на полигонах НАТО, а на вооружении соединения стоит шведская бронетехника. Половину бригады составляют украинские военные и иностранные наёмники. Данное подразделение ВСУ уже попадало в переделку: после участия в атаке на Курскую область оно понесло потери и было отведено в тыл. Однако в конце года отдельные батальоны бригады с новой техникой вновь объявились в Сумской области, где и столкнулись с российским спецназом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
