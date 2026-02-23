Олимпиада в Милане
Регион
23 февраля, 04:11

Спецназ «Ахмат» потрепал «шведскую» бригаду ВСУ под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с подразделениями группировки «Север» нанесли ощутимый урон 21-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ), известной как «шведская». Об этом рассказал командир группы «Пресса» с позывным Сальза.

«На 50 процентов бригадыэто личный состав ВСУ, непосредственно уроженцев Украины союзных стран и приверженцев той идеологии, которые проходили обучение на базах НАТО», — объяснил представитель бойцов.

Как пояснил собеседник РИА Новости, бригаду называют «шведской» не случайно: основная часть её личного состава готовилась на полигонах НАТО, а на вооружении соединения стоит шведская бронетехника. Половину бригады составляют украинские военные и иностранные наёмники.

Данное подразделение ВСУ уже попадало в переделку: после участия в атаке на Курскую область оно понесло потери и было отведено в тыл. Однако в конце года отдельные батальоны бригады с новой техникой вновь объявились в Сумской области, где и столкнулись с российским спецназом.

«Ахмат» принимал активное участие в противостоянии с этим подразделением, и мы их изрядно потрепали снова», — резюмировал Сальза.

Ранее российский военнослужащий с частично оторванной стопой смог самостоятельно эвакуировать раненого сослуживца после подрыва на мине у приграничья. Несмотря на тяжёлое ранение, он сел за руль квадроцикла и повез пострадавшего навстречу медикам. Адреналин был настолько сильным, что даже после встречи с эвакуационной группой он продолжал управлять техникой.

Виталий Приходько
