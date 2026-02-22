Боец ВС РФ с оторванной ступнёй эвакуировал раненого сослуживца на квадроцикле

Российский военнослужащий с частично оторванной стопой смог самостоятельно эвакуировать раненого сослуживца после подрыва на мине у приграничья. По словам очевидцев, военный с позывным Аюха вместе с товарищем подорвался на взрывном устройстве. Несмотря на тяжёлое ранение, он сел за руль квадроцикла и повез пострадавшего навстречу медикам. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Раненый боец сам вывез товарища после взрыва. Видео © Telegram/ Mash на Донбассе

«Сам ранен и трёхсотого везёт ещё <...> У самого полноги», — рассказывают бойцы. По их словам, адреналин был настолько сильным, что даже после встречи с эвакуационной группой он продолжал управлять техникой. Лишь на сложном участке дороги военный пересел в автомобиль.

Ранее Life.ru писал, что группировка «Запад» уничтожила 46 тяжёлых боевых квадрокоптеров ВСУ в зоне СВО. Помимо этого, обнаружены и ликвидированы 36 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink и три склада с боеприпасами, принадлежащие ВСУ.