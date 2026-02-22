Подразделения группировки войск «Запад» в течение суток уничтожили 46 тяжёлых боевых квадрокоптеров, станцию спутниковой связи Starlink и 36 пунктов управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом доложил глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 46 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — заявил Бигма.

Помимо этого, обнаружены и ликвидированы 36 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink и три склада с боеприпасами, принадлежащие ВСУ. Также в зоне ответственности «Запада» были уничтожены семь миномётных расчётов и семь наземных робототехнических комплексов противника.

Ранее сообщалось, что российские бойцы находят в подвалах замерзшие тела иностранных наёмников, вступивших в ряды ВСУ. Об этом рассказал глава батальона 352-го полка с позывным Странник. По его словам, украинская сторона испытывает нехватку личного состава и привлекает на службу иностранцев.