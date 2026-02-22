Один российский военный взял в плен восемь украинских боевиков в ДНР

Под Красноармейском в ДНР один российский военнослужащий взял в плен сразу восемь бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный Игорь Бойко.

По его словам, группу украинских военных доставили на свиноферму, где по их позициям отработала артиллерия. В результате один солдат погиб, ещё несколько получили ранения.

«Прилетел (российский. — Прим. Life.ru) дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед... «Спалился» дроном Андрей. И нас (восемь человек. — Прим. Life.ru) взял в плен один человек», — поделился военнопленный.

Сдавшийся военнослужащий 79-й ОДШБ ВСУ Ростислав Лемешенко рассказал, что во время штурма российский солдат стрелял в пол и уничтожил двух боевиков, после чего остальные восемь человек решили сдаться.

