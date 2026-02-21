45-ю гвардейскую инженерную бригаду наградили орденом Суворова за успехи в зоне СВО

Временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручил орден Суворова 45-й отдельной гвардейской инженерной бригаде. Указ о награждении части подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

Согласно тексту указа, бригада отмечается орденом за «выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные военнослужащими соединения в зоне проведения спецоперации. Помимо войсковой части, поощрили отличившихся участников боевых действий. Им вручили орден Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест III и IV степеней.

После торжественного построения присутствующим продемонстрировали образцы инженерной техники, применяемой военнослужащими в зоне СВО. В их числе — инженерная машина разграждений «ИМР-ЗМ», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» и самоходный гусеничный комплекс «МТ-10» с бойковым тралом «Сталкер» для сплошной очистки местности.

Ранее выпускник программы «Время героев» стал заместителем исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО. Кавалер ордена Мужества Владимир Горох отметил, что работа организации направлена на поддержку и защиту участников боевых действий.