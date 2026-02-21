Новости СВО. Прорыв в Харьковской области и штурм Константиновки, ВСУ потеряли 1,5 млн, Зеленский хочет воевать до 2028 года, 21 февраля
Оглавление
Армия России продвигается к Харькову, в ДНР и Сумской области, Киев потерял 1,5 миллиона человек за время СВО, Зеленский отказался проводить референдум и выборы — дайджест Life.ru.
Армия России наступает в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов
Курская область, 21 февраля
17-я бригада ВСУ понесла потери у Курской области. По их позициям в районе села Ободы отработали военные лётчики. Армия России продолжает наступление на Сумщине. Продвижение идёт в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах. У ранее освобождённой Покровки противник попытался пойти в накат, но вражеские штурмовики были остановлены ударами БПЛА и артиллерии.
Общие потери украинских войск за сутки на этом участке СВО превысили 100 человек. Кроме того, уничтожены миномёты, внедорожники и багги, пункты управления БПЛА и станции Starlink.
Запорожская область, 21 февраля
Завершилось наступление ВСУ в Запорожской области. Украинские вооружённые формирования, понеся потери, не добились каких-либо успехов. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, в Киеве вообще отрицают факт наступления.
— Да, выдохлись. И теперь говорят, что никакого контрнаступа и не планировалось. И теперь те самые штурмовики штурмовых полков и бригад ВСУ, которые участвовали в том, «чего не планировалось», зачастую, попав в окружение, стараются выжить и закрепиться, — пишет Подоляка.
Харьковская область, 21 февраля
По предварительным данным, Армия России уже перешла границу и начала бои за посёлок Ветеринарное в Харьковской области. Военкор Тимофей Ермаков сообщает о продвижении в сторону Казачьей Лопани. Вблизи этих населённых пунктов находится дорога на Харьков, по которой наши военнослужащие наступали в 2022 году.
Пока на границе идут бои, в областном центре мужчины ищут необычные способы уклониться от службы в ВСУ. В суде была рассмотрена жалоба на ТЦК: мужчина даже сменил пол и попытался сняться с учёта, но ему отказали. В итоге суд встал на сторону новоиспечённой женщины, так как они пока служат добровольно.
Карта СВО на 21 февраля 2026 года. ВС РФ перешли границу в Харьковской области. Фото © divgen
Донецкая Народная Республика, 21 февраля
Российские войска продолжают штурм Константиновки. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что штурмовики заходят в город с разных сторон. Идёт зачистка в районе железнодорожного вокзала.
— Константиновка насыщена предприятиями. И все эти объекты противник использует в качестве укреплений. Но, тем не менее, наши бойцы продвигаются. И заход с запада очень помогает нашим штурмовикам, которые ранее зашли в город с юга, — рассказал Кукушкин.
По его словам, идёт наступление на Голубовку. После освобождения этого населённого пункта усилится огневой контроль над трассой между Константиновкой и Краматорском.
Также продолжается наступление, начатое от Красноармейска (Покровска). Согласно информации военного аналитика Анатолия Радова, российские подразделения продвинулись к Сергеевке. Это село находится между трассами Е-50 и Т-0406.
Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» группировки «Центр» сорвал попытку контратаки подразделения ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / mod_russia
Названы потери ВСУ за время СВО
Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской назвал потери украинских вооружённых формирований за время специальной военной операции. В интервью газете «Красная звезда» он заявил, что Украина лишилась 1,5 миллиона человек. Только за 2025 год ликвидировано 520 тысяч боевиков. При этом мобилизация не покрывает нехватку личного состава.
— Формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск, — отметил Рудской.
Зеленский готовит план на 3 года войны и отказывается от выборов
The Wall Street Journal утверждает, что киевский режим собирается ещё три года воевать с Россией. Владимир Зеленский поручил разработать соответствующий план. Советник украинского диктатора Дмитрий Литвин отрицает информацию. Сам же Зеленский надеется ещё на одну встречу российской и украинской переговорной группы в феврале.
Журналист Боян Панчевский заявляет, что Зеленский на встрече со своими приближёнными говорил о провале встреч с представителями Москвы и Вашингтона.
— Переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны ещё на три года, — объяснил Панчевский указания Зеленского.
До этого, как говорит Панчевский, Киев готовил референдум по вопросу мирного соглашения и президентские выборы.