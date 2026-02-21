Выпускник «Времени героев» Горох стал замдиректора Ассоциации ветеранов СВО

Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Владимир Горох назначен заместителем исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО. О новом назначении сообщили в пресс-службе «Время героев». Сам Горох заявил, что намерен применить управленческие навыки, полученные в рамках программы.

«Вступая в должность заместителя исполнительного директора Ассоциации, я постараюсь применить все полученные во время обучения знания, чтобы мы совместно с командой смогли достичь новых высот», — отметил он. По его словам, работа организации направлена на поддержку и защиту интересов ветеранов.

Наставником Гороха в программе был губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что новый замдиректора имеет серьёзный командный опыт и пожелал ему успехов в работе с ветеранами.

«Владимир Вячеславович Горох – человек с серьёзным опытом командования, прошедший боевой путь, участник программы «Время героев», инициированной нашим Президентом. Стажировался у нас в разных министерствах и в администрации Наро-Фоминского округа. Везде о нём хорошо отзывались, отмечали его большой потенциал», — заявил Воробьёв.

Владимир Вячеславович Горох родился в 1987 году в Москве, окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского. За боевые заслуги награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Уже более 80 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения. Среди них — полпред президента в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.

Ранее Life.ru писал, что кавалер двух орденов Мужества, участник проекта «Время героев» Илья Миронов получил должность советника директора Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин». По словам его наставника, на новом посту Миронов сможет научить молодёжь тому, что не найдёшь в учебника.