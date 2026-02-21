Олимпиада в Милане
21 февраля, 10:06

Выпускник «Времени героев» Горох стал замдиректора Ассоциации ветеранов СВО

Владимир Горох. Обложка © участниксво

Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Владимир Горох назначен заместителем исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО. О новом назначении сообщили в пресс-службе «Время героев». Сам Горох заявил, что намерен применить управленческие навыки, полученные в рамках программы.

«Вступая в должность заместителя исполнительного директора Ассоциации, я постараюсь применить все полученные во время обучения знания, чтобы мы совместно с командой смогли достичь новых высот», — отметил он. По его словам, работа организации направлена на поддержку и защиту интересов ветеранов.

Наставником Гороха в программе был губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что новый замдиректора имеет серьёзный командный опыт и пожелал ему успехов в работе с ветеранами.

«Владимир Вячеславович Горох – человек с серьёзным опытом командования, прошедший боевой путь, участник программы «Время героев», инициированной нашим Президентом. Стажировался у нас в разных министерствах и в администрации Наро-Фоминского округа. Везде о нём хорошо отзывались, отмечали его большой потенциал», — заявил Воробьёв.

Владимир Вячеславович Горох родился в 1987 году в Москве, окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского. За боевые заслуги награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Уже более 80 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения. Среди них — полпред президента в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.

Участник программы «Время героев» Емельянов стал замглавы правительства ДНР
Ранее Life.ru писал, что кавалер двух орденов Мужества, участник проекта «Время героев» Илья Миронов получил должность советника директора Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин». По словам его наставника, на новом посту Миронов сможет научить молодёжь тому, что не найдёшь в учебника.

