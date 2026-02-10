Участник программы «Время героев» Емельянов стал замглавы правительства ДНР

Кавалер двух орденов Мужества Илья Емельянов, чья биография тесно связана с защитой Донбасса, теперь будет отвечать за развитие освобождённых территорий ДНР. Его назначение на должность заместителя председателя правительства ДНР стало логичным продолжением его боевого пути и обучения в рамках президентской программы «Время героев».

В июне 2025 года Емельянов стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев». Эта инициатива президента России Владимира Путина, реализуемая Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», направлена на подготовку высококвалифицированных кадров из числа участников СВО для работы в органах власти.

Комментируя назначение, Емельянов подчеркнул свою готовность работать на благо жителей республики. Он отметил, что главные задачи, поставленные президентом России, – это всестороннее развитие региона и повышение качества жизни в исторических регионах.

«Во время обучения на программе «Время героев» мы изучаем, как формируются условия для социальной и экономической устойчивости субъектов, и как реализовать их на практике в интересах жителей. В работе буду применять все полученные знания и навыки, чтобы каждый житель региона чувствовал себя в безопасности, имел возможность реализовать свой потенциал и трудиться в интересах страны», — заявил Емельянов.

Глава ДНР Денис Пушилин, являющийся наставником Емельянова, особо отметил его личные качества, необходимые для работы в правительстве региона. По словам Пушилина, Емельянов с 2014 года находился в ополчении и командовал 114-й легендарной бригадой, что наглядно подтверждает его преданность родной земле и стране. Глава республики выразил уверенность, что Емельянов достойно проявит себя в новой должности, так как умеет принимать правильные решения, брать на себя ответственность и полностью отдаётся своему делу.

Ранее сообщалось, что более 70 участников программы «Время героев» заняли новые должности. Так, Герой России Сергей Карасев стал на днях заместителем главы городского округа Самара. Карасев рассказал, что его приоритетной задачей вместе с командой будет налаживание диалога с жителями, защита их прав и достижение конкретных результатов, таких как улучшение городской инфраструктуры и прозрачность решений.