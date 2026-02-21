На фронте наблюдается прелюдия битвы за оставшуюся часть Донбасса. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя взятие российскими войсками Карповки в ДНР.

«[Неделя] начинается с освобождённого населённого пункта. Их ещё много. Десятки. А вполне вероятно, если маленькие брать, то и сотни. Так или иначе, мы продвигаемся вперёд... Можно сказать, началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, прежде всего Славянско-Краматорской агломерации», — подметил эксперт.

По мнению собеседника «Ленты.ру», ВСУ ослаблены из-за переброски резервов на Сумское и Запорожское направления. На данный момент у противника попросту «не хватает возможности и сил, чтобы сопротивляться». Максимум, на что способен Киев, — атаковать территорию РФ беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки освободили Карповку в ДНР. Этот населённый пункт был взят под контроль подразделениями российской группировки войск «Запад» в ходе активных боевых действий.