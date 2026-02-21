Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 15:02

Контроль над Карповкой назвали ключом, открывающим путь к полному освобождению Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

На фронте наблюдается прелюдия битвы за оставшуюся часть Донбасса. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя взятие российскими войсками Карповки в ДНР.

«[Неделя] начинается с освобождённого населённого пункта. Их ещё много. Десятки. А вполне вероятно, если маленькие брать, то и сотни. Так или иначе, мы продвигаемся вперёд... Можно сказать, началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, прежде всего Славянско-Краматорской агломерации», — подметил эксперт.

По мнению собеседника «Ленты.ру», ВСУ ослаблены из-за переброски резервов на Сумское и Запорожское направления. На данный момент у противника попросту «не хватает возможности и сил, чтобы сопротивляться». Максимум, на что способен Киев, — атаковать территорию РФ беспилотниками.

ВСУ ударили по школе в Васильевке Запорожской области
ВСУ ударили по школе в Васильевке Запорожской области

Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки освободили Карповку в ДНР. Этот населённый пункт был взят под контроль подразделениями российской группировки войск «Запад» в ходе активных боевых действий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar