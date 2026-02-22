Наши бойцы нанесли удары по объектам ВПК и энергетики Украины

Армия России нанесла высокоточные удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Все назначенные цели были поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар», — говорится в сообщении.

Удары были нанесены с использованием высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены, эффективность операций подтверждена.

Ранее сообщалось, что за последние сутки ВС РФ уничтожили 46 тяжёлых боевых квадрокоптеров, станцию спутниковой связи Starlink и 36 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 25 беспилотников самолётного типа и 46 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника.