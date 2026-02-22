Новости СВО. Освобождение Карповки и выход к Изюму, ВСУ выкурили из Рыжевки, Европа грозит Киеву блэкаутом за шантаж, 22 февраля Оглавление Курская область, 22 февраля Донецкая Народная Республика, 22 февраля Запорожская область, 22 февраля Словакия отказалась от экспорта электричества на Украину ВСУ провалили «второе контрнаступление» в Запорожской области, Армии России открыт путь на Изюм, Украину обвинили в обострении ситуации перед выборами в Венгрии — дайджест Life.ru. 21 февраля, 21:07 3807 3807 Армия России продвинулась на стыке ДНР и Харьковской области. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Курская область, 22 февраля

Фронт близ границы Курской области остаётся одним из самых стабильных на полях спецоперации. На Тёткинском и Глушковском участках без кардинальных изменений линии боевого соприкосновения. Артиллеристы и операторы дронов нашей армии продолжают уничтожать украинских боевиков — на этот раз атакованы цели противника в районах Рыжевки и Искрисковщины.

Группировка «Север» сообщает о продвижении сразу на 13 участках в Сумской области и сразу на 700 метров в глубину обороны противника. Кроме того, на этом участке ВСУ лишились казармы, где находились операторы 225-го полка. Есть подтверждения потерь личного состава украинских боевиков. В том числе среди солдат противника, которые были раскручены киевской пропагандой.

Донецкая Народная Республика, 22 февраля

Подразделения Российской армии освободили Карповку в Краматорском районе. Село находится у границы ДНР с Харьковской областью. От населённого пункта группировка «Запад» может развивать наступление на Волчий Яр, Коровий Яр, Лозовое, Рубцы и Крымки.

— Если этот рубеж удастся преодолеть, «Западу» откроется дорога на Оскол и Изюм. Кроме того, контроль над Карповкой позволяет обезопасить тылы группировки, наступающей на Красный Лиман, — сообщил военкор Александр Коц.

На Славянском направлении наши штурмовики наступают в сторону Кривой Луки. Основная задача у ВС РФ на этом участке — оттеснить украинских боевиков с господствующих высот в окрестностях Закотного и Резниковки к Рай-Александровке.

На Южном направлении штурмовики ВС РФ продолжают вести бои в Резниковке, закрепились на западных окраинах Миньковки и в центре Никифоровки. Также наши бойцы продвигаются вдоль трассы М-03.

Карта СВО на 22 февраля 2026 года. Подразделения группировки войск «Запад» освободили село Карповка Донецкой Народной Республики. Фото © divgen

Запорожская область, 22 февраля

«Контрнаступление» ВСУ в Запорожской области, второе по счёту с начала спецоперации, провалилось. Группировки «Восток» и «Днепр» удержались на своих позициях, а Киев заявил, что никакого манёвра и вовсе не было.

— Северо-западнее Орехова вэсэушники давили на Магдалиновку, Запасное и Приморское. На какой-то момент им удалось зацепиться за окраины этих сёл, что они начали, естественно, использовать в своём инфополе, — заявил военкор Павел Кукушкин.

На окраинах сёл действительно сейчас идут бои, но отбить эти населённые пункты у киевского командования не получилось. Более того, в зоне контроля «Востока» штурмовики 5-й армии подошли вплотную к Верхней Терсе.

Провалив штурм позиций наших бойцов, Киев всё-таки прибегнул к традиционному «антикризу». На стыке Запорожской и Днепропетровской областей командование ВСУ отправило несколько боевиков поставить флаг, записать видео и похвастаться хоть и виртуальной, но победой.

Четыре жёлто-голубых прапора сбросили с коптеров в Прилуках и заявили о контроле населённых пунктов. Бойцы 5-й армии спокойно убрали флаги и продемонстрировали триколор.

Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили колонну противника, продвигавшуюся к передовым позициям ВС РФ в Запорожской области. Видео © Telegram / mod_russia

Словакия отказалась от экспорта электричества на Украину

С 23 февраля 2026 года Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину, об этом заявил премьер-министр европейского государства Роберт Фицо.

Братислава требует от режима Зеленского возобновить экспорт нефти по нефтепроводу «Дружба». Отмечается, что Словакия сейчас крупнейший поставщик электроэнергии для нужд Украины. Через неё шло около 50% всего объёма импорта электричества.

Будапешт поддержал соседа и тоже пригрозил Зеленскому. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна также может перестать поставлять Украине электроэнергию.

Политик не забыл припомнить Киеву, что Венгрия уже запретила поставлять в «незалежну» дизель и заблокировала европейский кредит на 90 млрд евро.

Примечательно, что венгерский аналитик Золтан Кошкович разглядел желание Зеленского организовать топливный кризис в преддверии выборов в апреле 2026 года.

— Зеленский хотел допустить резкое повышение цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами. Теперь он обанкротится раньше. Поставки дизельного топлива ему уже перекрыли. Танки и самолёты работают на дизеле. И если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана, — заявил Кошкович.

Опасаясь остаться без топлива для танков и энергии, Украина предложила Европе использовать нефтепровод Одесса – Броды для временной замены «Дружбы», повреждённой в конце января.

Специалисты уже начали осматривать оборудование транзитного коридора. Также им предстоит оценить возможность оперативно запустить транзит нефти в Венгрию и Словакию.

Авторы Артём Артёмов