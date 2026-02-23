Расчёт самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил боевые машины пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что артиллеристы в зоне проведения специальной военной операции нанесли удар прямой наводкой по бронированной технике противника и сорвали ротацию подразделений.

«В ходе выполнения огневых задач в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области артиллеристы группировки войск «Восток» прямой наводкой поразили бронированную технику противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным министерства, расчёт получил координаты цели, оперативно занял огневую позицию и открыл огонь. После попадания 152-мм осколочно-фугасного снаряда произошла детонация боекомплекта, что привело к уничтожению бронемашины вместе с экипажем. Один из военнослужащих с позывным Зверь заявил, что подразделения сохраняют устойчивую связь.

Ранее сообщалось о результатах работы группировки войск «Юг». За сутки были уничтожены 25 блиндажей с личным составом противника. Также подразделения поразили пять наземных робототехнических комплексов. Операции проводились на Краматорском и Славянском направлениях.