Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 03:29

Военные группы «Восток» уничтожили боевые машины ВСУ в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Расчёт самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил боевые машины пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что артиллеристы в зоне проведения специальной военной операции нанесли удар прямой наводкой по бронированной технике противника и сорвали ротацию подразделений.

«В ходе выполнения огневых задач в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области артиллеристы группировки войск «Восток» прямой наводкой поразили бронированную технику противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным министерства, расчёт получил координаты цели, оперативно занял огневую позицию и открыл огонь. После попадания 152-мм осколочно-фугасного снаряда произошла детонация боекомплекта, что привело к уничтожению бронемашины вместе с экипажем. Один из военнослужащих с позывным Зверь заявил, что подразделения сохраняют устойчивую связь.

Военные группировки «Север» уничтожили пять станций Starlink ВСУ
Военные группировки «Север» уничтожили пять станций Starlink ВСУ

Ранее сообщалось о результатах работы группировки войск «Юг». За сутки были уничтожены 25 блиндажей с личным составом противника. Также подразделения поразили пять наземных робототехнических комплексов. Операции проводились на Краматорском и Славянском направлениях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar