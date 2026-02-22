Группировка российских войск «Юг» за сутки уничтожила 25 блиндажей с личным составом и пять наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал глава пресс-центра Вадим Астафьев.

Подразделения войск беспилотных систем уничтожили девять антенн связи и беспилотных аппаратов, поразили 25 блиндажей, а также пять наземных робототехнических комплексов. При этом сбито шесть вражеских дронов. Действия проходили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях.

Ранее военный эксперт рассказал, что на фронте наблюдается прелюдия битвы за оставшуюся часть Донбасса. ВСУ ослаблены из-за переброски резервов на Сумское и Запорожское направления. На данный момент у противника попросту «не хватает возможности и сил, чтобы сопротивляться». Максимум, на что способен Киев, — атаковать территорию РФ беспилотниками.