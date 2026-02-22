В России начнут серийное производство октокоптера «Воробей-15» в феврале

Серийное производство нового российского октокоптера «Воробей-15» для снабжения в зоне спецоперации стартует в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора КБ «Спектр» Андрея Братенькова.

Аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки до 15 кг и создан на базе пропеллера 15х7х3, уже выпускаемого предприятием. Основная задача дрона — обеспечение логистики в полевых условиях. Беспилотник оснащён восемью пропеллерами. При повреждении одного винта он должен продолжать полёт с ограниченной эффективностью, в отличие от квадрокоптеров, которые полностью теряют устойчивость.

А ранее «Ростех» провёл презентацию продукции, применяемой в зоне СВО. Ключевой темой мероприятия стали новейшие беспилотные системы. В рамках презентации были показаны восемь типов современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Всего в экспозицию вошло более 140 изделий — от экипировки и боеприпасов до мототехники и средств противодействия дронам. Особое внимание на мероприятии уделили беспилотным системам.