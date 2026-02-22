Военные группировки «Север» уничтожили пять станций Starlink ВСУ

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки составили пять станций спутниковой связи Starlink и 29 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки группировка войск «Север» Василий Межевых.

Он уточнил, что подразделения группировки также выявили и уничтожили 86 беспилотников самолётного типа, 15 тяжёлых боевых квадрокоптеров R-18, пять станций спутниковой связи Starlink, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

«Выявлены и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 86 БПЛА самолётного типа, 15 тяжёлых боевых квадрокоптеров R-18, 5 станций спутниковой связи Starlink, 2 склада боеприпасов и 5 складов материальных средств противника», — информировал Межевых.

По его словам, подразделения продолжают выполнять задачи в установленной зоне ответственности. Он добавил, что расчёты беспилотной авиации и артиллерии действуют по выявленным целям.

Ранее один российский военнослужащий взял в плен восемь украинских бойцов под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие ВСУ находились на позиции на свиноферме, по которой работала артиллерия. Украинский военнопленный Игорь Бойко рассказал, что после предложения сдаться их пленил один человек.