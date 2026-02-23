Несколько элитных подразделений ВСУ за три дня потеряли около двух рот бойцов

Несколько подразделений ВСУ за три дня потеряли около двух рот личного состава на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказали журналистам в российских силовых структурах. Речь идёт о 95-й, 92-й, 82-й штурмовых бригадах, а также элитных полках «Волки Да Винчи» и «Скала».

«За три дня [они] понесли большие потери на рубеже от Воздвижевки и Любицкого в Запорожской области до Покровского в Днепропетровской области. Всего — около двух рот личного состава», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, потери вызваны использованием планирующих авиабомб, беспилотников и артиллерии.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине. Поражены объекты транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, работающие в интересах ВСУ.