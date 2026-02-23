Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 12:04

Несколько элитных подразделений ВСУ за три дня потеряли около двух рот бойцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Несколько подразделений ВСУ за три дня потеряли около двух рот личного состава на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказали журналистам в российских силовых структурах. Речь идёт о 95-й, 92-й, 82-й штурмовых бригадах, а также элитных полках «Волки Да Винчи» и «Скала».

«За три дня [они] понесли большие потери на рубеже от Воздвижевки и Любицкого в Запорожской области до Покровского в Днепропетровской области. Всего — около двух рот личного состава», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, потери вызваны использованием планирующих авиабомб, беспилотников и артиллерии.

Мирный житель погиб в Брянской области от удара дрона ВСУ
Мирный житель погиб в Брянской области от удара дрона ВСУ

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине. Поражены объекты транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, работающие в интересах ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar