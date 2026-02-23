Олимпиада в Милане
23 февраля, 09:00

Армия России поразила используемые в интересах ВСУ объекты инфраструктуры

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам инфраструктуры – транспортной, энергетической и топливной – которые, используются для нужд ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, удары были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах.

Под Харьковом ВСУ покрывают колоссальную нехватку людей массовым применением БПЛА
Под Харьковом ВСУ покрывают колоссальную нехватку людей массовым применением БПЛА

Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» потрепал «шведскую» бригаду ВСУ под Сумами. Бригаду называют «шведской» не случайно: основная часть её личного состава готовилась на полигонах НАТО, а на вооружении соединения стоит шведская бронетехника. Половину бригады составляют украинские военные и иностранные наёмники.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
