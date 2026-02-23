Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам инфраструктуры – транспортной, энергетической и топливной – которые, используются для нужд ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, удары были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах.

Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» потрепал «шведскую» бригаду ВСУ под Сумами. Бригаду называют «шведской» не случайно: основная часть её личного состава готовилась на полигонах НАТО, а на вооружении соединения стоит шведская бронетехника. Половину бригады составляют украинские военные и иностранные наёмники.