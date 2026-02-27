Наступавшие под Гуляйполем солдаты ВСУ сдались в плен в Днепропетровской области

В Днепропетровской области группа солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, наступавшая под Гуляйполем, сдалась в плен. Об этом стало известно ТАСС.

«Нас отправили штурмовать. Мы пришли в «лесополку», а там уже сидели русские солдаты», — рассказал один из пленных Василий Лящук.

К пленным отнеслись хорошо, им предоставили воду и еду. Солдаты утверждают, что шли на выполнение боевой задачи, не подозревая о наличии российских позиций в этом районе, что и привело к их сдаче.

Ранее Александр Сырский, главнокомандующий Вооружённых сил Украины, посетил передовые позиции в Запорожской области и признал, что ситуация для украинской армии остаётся непростой. Он отметил, что оперативная обстановка на этом направлении сложная.