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Опубликовано 27 февраля, 07:48

Наступавшие под Гуляйполем солдаты ВСУ сдались в плен в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В Днепропетровской области группа солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, наступавшая под Гуляйполем, сдалась в плен. Об этом стало известно ТАСС.

«Нас отправили штурмовать. Мы пришли в «лесополку», а там уже сидели русские солдаты», — рассказал один из пленных Василий Лящук.

К пленным отнеслись хорошо, им предоставили воду и еду. Солдаты утверждают, что шли на выполнение боевой задачи, не подозревая о наличии российских позиций в этом районе, что и привело к их сдаче.

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Милена Скрипальщикова
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