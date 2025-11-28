Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 19:43

В Ивано-Франковске родственники украинских военных вышли на акцию протеста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Родственники военнослужащих 102-й бригады Вооружённых сил Украины, которая действует в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области, вышли на акцию протеста в Ивано-Франковске. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Это уже третий митинг, проведённый родственниками 102-й бригады территориальной обороны. Люди требуют от командования ВСУ провести ротацию и эвакуировать боевиков, которые попали в окружение в окрестностях Гуляйполя», — рассказал источник СМИ.

Как уточнили в силовых ведомствах, подразделения 77-го батальона 102-й бригады оказались блокированы между наступающими частями российской группировки «Восток» и подразделениями 225-го штурмового полка ВСУ, выполняющими функции заградительного отряда.

Солдат ВСУ покончил с собой, чтобы не выполнять приказ командования
Солдат ВСУ покончил с собой, чтобы не выполнять приказ командования

Также недавно в Харькове прошла акция протеста родственников военнослужащих 92-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. Бригаду задействуют на нескольких наиболее напряжённых участках фронта. На плакатах, с которыми вышли родные военных, присутствовали пропавшие без вести военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады.

мера

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar