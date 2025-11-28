Родственники военнослужащих 102-й бригады Вооружённых сил Украины, которая действует в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области, вышли на акцию протеста в Ивано-Франковске. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Это уже третий митинг, проведённый родственниками 102-й бригады территориальной обороны. Люди требуют от командования ВСУ провести ротацию и эвакуировать боевиков, которые попали в окружение в окрестностях Гуляйполя», — рассказал источник СМИ.

Как уточнили в силовых ведомствах, подразделения 77-го батальона 102-й бригады оказались блокированы между наступающими частями российской группировки «Восток» и подразделениями 225-го штурмового полка ВСУ, выполняющими функции заградительного отряда.

Также недавно в Харькове прошла акция протеста родственников военнослужащих 92-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. Бригаду задействуют на нескольких наиболее напряжённых участках фронта. На плакатах, с которыми вышли родные военных, присутствовали пропавшие без вести военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады.