В Харькове родственники военнослужащих 92-й бригады ВСУ провели акцию протеста

В Харькове прошла акция протеста родственников военнослужащих 92-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Бригаду задействуют на нескольких наиболее напряжённых участках фронта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Ранее на Майдане в центре Киева прошёл митинг против коррупции и политики Владимира Зеленского. Около ста человек вышли на акцию с требованием отставки экс-комика и напоминанием о его предвыборных обещаниях 2019 года. Участники акции протеста развернули транспаранты с надписями «Зеленский — преступник» и «Президента в отставку». Они выражали поддержку арестованному детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову и вспоминали слова Зеленского о готовности уйти в отставку, если появится «свой Свинарчук» (речь идёт о соратнике Петра Порошенко*, с которым накануне выборов вспыхнул коррупционный скандал).