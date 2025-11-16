Россия и США
16 ноября, 19:08

В Харькове родственники военнослужащих 92-й бригады ВСУ провели акцию протеста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

В Харькове прошла акция протеста родственников военнослужащих 92-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Бригаду задействуют на нескольких наиболее напряжённых участках фронта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

На плакатах, с которыми вышли родные военных, присутствовали пропавшие без вести военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады. Эту бригаду командование ВСУ продолжает задействовать на самых горячих участках фронта.

Ранее на Майдане в центре Киева прошёл митинг против коррупции и политики Владимира Зеленского. Около ста человек вышли на акцию с требованием отставки экс-комика и напоминанием о его предвыборных обещаниях 2019 года. Участники акции протеста развернули транспаранты с надписями «Зеленский — преступник» и «Президента в отставку». Они выражали поддержку арестованному детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову и вспоминали слова Зеленского о готовности уйти в отставку, если появится «свой Свинарчук» (речь идёт о соратнике Петра Порошенко*, с которым накануне выборов вспыхнул коррупционный скандал).

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

