В ходе беспорядков на марше «Поколения Z» в Мехико пострадали 100 полицейских

В столице Мексики в субботу произошли массовые столкновения между правоохранителями и участниками антиправительственных выступлений, организованных движением «Поколение Z». По официальным данным, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили не менее 100 сотрудников полиции.

«На данный момент у нас 60 раненых полицейских с незначительными травмами, которым помощь была оказана на месте. 40 сотрудников были доставлены в больницы: 36 из них — с ушибами, порезами и лёгкими повреждениями, четверым оказывается специализированная помощь из-за травм и других повреждений, не представляющих угрозы для жизни», — рассказал секретарь по общественной безопасности Мехико Пабло Васкес Камачо, выступая на пресс-конференции.

Чиновник отметил, что изначально акция протеста носила мирный характер, однако ситуация обострилась после того, как группа демонстрантов в масках начала совершать насильственные действия в отношении правоохранителей. Это потребовало усиления полицейского присутствия для защиты прав остальных участников мероприятия. По словам Васкеса Камачо, агрессивно настроенные протестующие атаковали стражей порядка с применением взрывоопасных предметов.

В ходе операции полиции удалось оттеснить нападавших и изъять многочисленные предметы, которые использовались для атак, включая камни, палки, молотки и цепи. Было задержано 20 человек, которые доставлены в прокуратуру для установления степени их ответственности и проведения необходимых следственных действий. Представитель властей подчеркнул, что полиция действовала сдержанно, не поддавалась на провокации и сосредоточилась на сдерживании агрессивных протестующих.

Перед акцией «Поколения Z» в Мексике обнаружили массовую интернет-кампанию по её раскрутке. Согласно Milenio, 46% из 17,5 млн упоминаний в соцсетях создали боты и анонимы с аккаунтов, зарегистрированных в октябре-ноябре. Призывы к протесту распространяли с 8 млн фейковых профилей, используя синхронные публикации, шаблонные хештеги, AI-изображения и зарубежные аккаунты, включая ранее связанные с венесуэльской оппозицией.

Организация Infodemia, специализирующаяся на мониторинге дезинформации, подтвердила эти данные. Её координатор Мигель Анхель Элорса заявил, что продвижение акции — это «оплаченная кампания» с участием международных правых групп, мексиканской оппозиции и бизнес-структур. По оценкам, стоимость кампании могла превышать 90 млн песо (около $5 млн).

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что большинство выявленных аккаунтов не принадлежат молодёжи, а материалы распространяются из-за границы. Она поддержала свободу слова, но предупредила, что важно не допустить манипуляций.

Напомним, в субботу улицы Мехико стали ареной для массового протеста, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Основными причинами выступлений стали рост преступности, коррупция и безнаказанность. Акция была организована представителями поколения Z, но завершилась при активной поддержке старших сторонников оппозиционных партий.