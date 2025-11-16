15 октября в столице Мексики тысячи людей вышли на антиправительственные митинги с критикой президента Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщает The Washington Post.

Тысячи людей вышли на антиправительственные митинги в Мексике. Видео © X / Thepagetoday

В субботу улицы Мехико стали ареной для массового протеста, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Основными причинами выступлений стали рост преступности, коррупция и безнаказанность. Акция была организована представителями поколения Z, но завершилась при активной поддержке старших сторонников оппозиционных партий.

Как отмечается, представители молодого поколения массово высказывали возмущение по поводу коррупции и безнаказанности преступников. Некоторые из собравшихся скандировали протестные лозунги.

Ранее на Майдане в центре Киева прошёл митинг против коррупции и политики Владимира Зеленского. Около ста человек вышли на акцию с требованием отставки экс-комика и напоминанием о его предвыборных обещаниях 2019 года. Участники акции протеста развернули транспаранты с надписями «Зеленский — преступник» и «Президента в отставку». Они выражали поддержку арестованному детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову и вспоминали слова Зеленского о готовности уйти в отставку, если появится «свой Свинарчук» (речь идёт о соратнике Петра Порошенко*, с которым накануне выборов вспыхнул коррупционный скандал).

