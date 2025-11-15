«Мы стоим за правду»: Армянские священники в Москве вышли на митинг против «политических репрессий» Пашиняна
В Москве прошёл митинг у посольства Армении с требованием освободить осуждённых священников
Обложка © Life.ru
Священники и прихожане Армянской апостольской церкви собрались сегодня у посольства Армении в Москве на массовый митинг, чтобы выразить решительный протест против действий властей Республики Армения, которые, по их мнению, развязали систематические гонения на Церковь. Участники акции осудили недавние аресты высокопоставленных клириков и известного филантропа, расценивая их как политически мотивированные репрессии, направленные на подрыв национальной идентичности и духовного авторитета Церкви. Корреспондент Life.ru побывал на месте событий.
Священники Армянской церкви осудили нападки властей Армении на священнослужителей. Видео © Life.ru
Митинг, организованный представителями армянской диаспоры в России, собрал десятки человек — священников в традиционных облачениях, мирян с иконами, портретами святых и плакатами с лозунгами «Руки прочь от нашей веры и святой Армянской апостольской церкви», «Церковь — основа армянской нации!» и другими. По оценкам организаторов, в акции приняли участие свыше ста человек.
«Мы вместе с духовенством и прихожанами собрались, чтобы выразить своё беспокойство. Высшая власть в Армении под предводительством премьер-министра (Никола Пашиняна — Прим. Life.ru) ведёт антицерковные и богоборческие действия, связанные с гонениями Армянской церкви», — заявил один из священников – организаторов акции.
В центре внимания протестующих оказались аресты трёх выдающихся архиереев и известного мецената Самвела Саркисовича Карапетяна, главы холдинга Tashir Group. Так, архиепископ Микаел Аджапахян, примас Ширакской епархии, был приговорён к двум годам тюремного заключения 3 октября 2025 года по обвинению в «публичных призывах к захвату власти». Церковь и правозащитники расценивают приговор как политически мотивированный: Аджапахян неоднократно критиковал правительство Пашиняна за территориальные уступки Азербайджану после поражения в войне за Нагорный Карабах в 2020 и 2023 годах. Его арест в июне 2025 года произошёл на фоне попытки силовиков задержать его в Материнском монастыре Эчмиадзин, что привело к стычкам с клириками и верующими. В числе задержанных также оказались армянский богослов и священнослужитель Армянской апостольской церкви Баграт (в миру Вазген Галстанян) и епископ Мкртич Прошян.
26 октября 21 клирик Арагацотнской епархии был вызван на допросы. Европейская федерация армян за справедливость и демократию (EAFJD) выразила «глубокую озабоченность» в связи с «Армянским молитвенным завтраком» 14–15 ноября в Вашингтоне при участии Пашиняна, призвав европейских политиков осудить «преследования Церкви».
Армянская диаспора в России, насчитывающая миллионы человек, традиционно поддерживает Церковь как символ национального единства.
«Мы стоим за правду и свободу веры», — подытожил один из участников митинга.
Напомним, армянского бизнесмена Самвела Карапетяна арестовали минувшим летом за публичную критику правительства. Местные жители встали на его защиту, но предприниматель добровольно сдался властям, чтобы предотвратить столкновение полиции с протестующими. Позже Карапетян выиграл дело против армянских властей в международном арбитраже. 16 октября ему на месяц продлили срок содержания под стражей.
