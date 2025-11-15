«Мы стоим за правду»: Армянские священники в Москве вышли на митинг против «политических репрессий» Пашиняна

Священники и прихожане Армянской апостольской церкви собрались сегодня у посольства Армении в Москве на массовый митинг, чтобы выразить решительный протест против действий властей Республики Армения, которые, по их мнению, развязали систематические гонения на Церковь. Участники акции осудили недавние аресты высокопоставленных клириков и известного филантропа, расценивая их как политически мотивированные репрессии, направленные на подрыв национальной идентичности и духовного авторитета Церкви. Корреспондент Life.ru побывал на месте событий.

Священники Армянской церкви осудили нападки властей Армении на священнослужителей. Видео © Life.ru

Митинг, организованный представителями армянской диаспоры в России, собрал десятки человек — священников в традиционных облачениях, мирян с иконами, портретами святых и плакатами с лозунгами «Руки прочь от нашей веры и святой Армянской апостольской церкви», «Церковь — основа армянской нации!» и другими. По оценкам организаторов, в акции приняли участие свыше ста человек.

«Мы вместе с духовенством и прихожанами собрались, чтобы выразить своё беспокойство. Высшая власть в Армении под предводительством премьер-министра (Никола Пашиняна — Прим. Life.ru) ведёт антицерковные и богоборческие действия, связанные с гонениями Армянской церкви», — заявил один из священников – организаторов акции.

В центре внимания протестующих оказались аресты трёх выдающихся архиереев и известного мецената Самвела Саркисовича Карапетяна, главы холдинга Tashir Group. Так, архиепископ Микаел Аджапахян, примас Ширакской епархии, был приговорён к двум годам тюремного заключения 3 октября 2025 года по обвинению в «публичных призывах к захвату власти». Церковь и правозащитники расценивают приговор как политически мотивированный: Аджапахян неоднократно критиковал правительство Пашиняна за территориальные уступки Азербайджану после поражения в войне за Нагорный Карабах в 2020 и 2023 годах. Его арест в июне 2025 года произошёл на фоне попытки силовиков задержать его в Материнском монастыре Эчмиадзин, что привело к стычкам с клириками и верующими. В числе задержанных также оказались армянский богослов и священнослужитель Армянской апостольской церкви Баграт (в миру Вазген Галстанян) и епископ Мкртич Прошян.

26 октября 21 клирик Арагацотнской епархии был вызван на допросы. Европейская федерация армян за справедливость и демократию (EAFJD) выразила «глубокую озабоченность» в связи с «Армянским молитвенным завтраком» 14–15 ноября в Вашингтоне при участии Пашиняна, призвав европейских политиков осудить «преследования Церкви».

Армянская диаспора в России, насчитывающая миллионы человек, традиционно поддерживает Церковь как символ национального единства.

«Мы стоим за правду и свободу веры», — подытожил один из участников митинга.