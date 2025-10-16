Суд в Ереване продлил арест предпринимателя Самвела Карапетяна на 30 суток

Суд в Ереване принял решение о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна на 30 суток. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

Карапетяну предъявлены обвинения и применён арест после выражения поддержки Армянской апостольской церкви (ААЦ). Его действия вызвали недовольство властей, которые проводят политику, критикуемую некоторыми представителями духовенства. Сам Карапетян отвергает обвинения. Он подчеркнул, что его позиция направлена на поддержку традиционных ценностей.

«Суд удовлетворил ходатайство обвинения частично, продлив арест на 30 дней», — заявил Вардеванян журналистам после заседания.

Ранее Московский военный суд оставил под стражей бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, до декабря. Кузнецова обвиняют в получении взятки. Аналогичное решение принято и в отношении предпринимателя Льва Мартиросяна, которого называют взяткодателем. Следствие утверждает, что Кузнецов обеспечил заключение госконтрактов на гостиничные услуги на сумму, превышающую 372 млн рублей, и получил за это в качестве взятки земельный участок и дом в Краснодаре, оформленные на его супругу.