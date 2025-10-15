Арестович* назвал лишение мэра Одессы гражданства Украины внесудебной расправой

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является внесудебной расправой. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Очередная внесудебная расправа над гражданином Украины и попытка рейдерского захвата Одессы», — написал Арестович*.

По его словам, офис президента Владимира Зеленского представит это решение как «борьбу за безопасность». Однако, как отметил Арестович*, «речь идёт о защите не страны, а собственной власти».

Он также подчеркнул, что Одесса является одним из двух ключевых электоральных регионов Украины, от которых во многом зависит исход любых выборов. Вторым таким регионом он назвал Киев.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы украинского гражданства, аргументируя это наличием российского паспорта. Сам Геннадий Труханова назвал это слухами и заверил, что никогда не имел российского паспорта и намерен продолжать исполнять обязанности мэра, несмотря на решение Зеленского.

