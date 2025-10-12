Суд продлил арест бывшему главному кадровику МО Кузнецову до декабря

Московский военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Алексея Першина.

«Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря», — сообщил собеседник агентства.

Также, по словам Першина, аналогичное решение принято и в отношении предпринимателя Лёвы Мартиросяна, которого следствие считает взяткодателем. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Согласно версии следствия, Кузнецов получил взятку при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и предпринимателем Мартиросяном. Следствие полагает, что Кузнецов, используя своё служебное положение, организовал заключение государственных контрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. В качестве «благодарности» Мартиросян приобрёл и оформил на супругу генерала земельный участок и дом в Краснодаре. В момент предполагаемого преступления Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооружённых сил РФ и отвечал за вопросы, связанные с размещением курсантов КВВУ.

Ранее глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев был арестован по обвинению в получении взятки. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2025 года. Следствие установило, что в августе 2024 года Намлиев, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в размере 1 млн рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).