11 октября, 19:41

Глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев арестован до 9 декабря 2025 года

Глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев арестован по обвинению в получении взятки. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2025 года. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев арестован до 9 декабря 2025 года. Видео © Telegram / Следком Ленинградской области

Следствие установило, что в августе 2024 года Намлиев, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в размере 1 млн рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Намлиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении Намлиева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова на сумму свыше 25 млн рублей. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Стригунов распорядился о строительстве учебного центра в Кемеровской области, несмотря на известные ограничения по площади участка и близости к аэропорту. Объект так и не ввели в эксплуатацию.

Обложка © Telegram / Следком Ленинградской области

