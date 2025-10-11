Глава района в Ленобласти Юрий Намлиев задержан по подозрению во взяточничестве
В Ленинградской области задержан глава Лужского района Юрий Намлиев. Его подозревают во взяточничестве, сообщает Telegram-канал SHOT. Следователи проверяют возможные связи чиновника с компанией, строившей рухнувший мост в Луге.
По данным следствия, в августе прошлого года Намлиев получил через посредника миллион рублей за общее покровительство одной из компаний при заключении муниципальных контрактов с администрацией района. Предварительно, речь может идти о фирме «Зенит Групп».
Возбуждено дело по статье «Получение взятки в крупном размере». В администрации района и дома у Намлиева прошли обыски.
Напомним, что в Луге Ленинградской области 22 июля 2023 года обрушился пешеходный мост во время фестиваля «Ольгины берега», на котором находилось большое количество людей. В результате трагедии погиб один человек, ещё несколько получили травмы — число пострадавших впоследствии выросло до восьми. Троим участникам инцидента помощь оказали на месте. 25 июля 2023 года правоохранительные органы задержали главного подозреваемого — Алексея Голубева, первого заместителя главы администрации Лужского района Ленобласти.
