Глава района в Ленобласти Юрий Намлиев задержан по подозрению во взяточничестве

В Ленинградской области задержан глава Лужского района Юрий Намлиев. Его подозревают во взяточничестве, сообщает Telegram-канал SHOT. Следователи проверяют возможные связи чиновника с компанией, строившей рухнувший мост в Луге.

По данным следствия, в августе прошлого года Намлиев получил через посредника миллион рублей за общее покровительство одной из компаний при заключении муниципальных контрактов с администрацией района. Предварительно, речь может идти о фирме «Зенит Групп».

Возбуждено дело по статье «Получение взятки в крупном размере». В администрации района и дома у Намлиева прошли обыски.