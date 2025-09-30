СК подтвердил задержание бывшего главы Алтайкрайимущества после возвращения из-за границы

Бывший руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов задержан в рамках уголовного производства, сообщили в региональном СУ СК. Он возглавлял ведомство с июля 2021 года и в 2024 году покинул пост, объяснив уход личными причинами.

«В рамках расследования уголовного дела следователями СК России по Алтайскому краю он [Теплов] задержан», — подтвердили в ведомстве после появления данных у СМИ.

В СК не назвали статью, по которой ведётся расследование дела. Вынесли ли Теплову меру пресечения, неизвестно. По сведениям инсайдеров, экс-главу Алтайкрайимущества задержали, предположительно, 26 сентября, после возвращения из-за границы спустя несколько месяцев.

А 29 сентября был задержан экс-заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, который незадолго до этого покинул свой пост, написав заявление об уходе.