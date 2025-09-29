Названа причина задержания экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова
SHOT: Экс-вице-губернатор Свердловской области задержан по делу о мошенничестве
Обложка © ТАСС / URA.RU / Dmitry Tkachuk
Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц. О причине его задержания сообщил телеграм-канал SHOT.
Чемезов явился в отделение полиции Екатеринбурга по повестке, где и был задержан. По данным телеграм-канала, показания на экс-чиновника мог дать бывший министр ЖКХ региона Николай Смирнов.
Как уточняет SHOT, задержание предположительно связано с делом уральского олигарха Алексея Боброва, владельца энергетической компании «Облкоммунэнерго», который ранее также был задержан в Екатеринбурге.
Напомним, что сегодня, 29 сентября, был задержан экс-заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, который незадолго до этого покинул свой пост, написав заявление об уходе.
