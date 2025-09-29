Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов
Олег Чемезов. Обложка © ТАСС / Анна Майорова
В Свердловской области задержан бывший вице-губернатор региона Олег Чемезов. Об этом пишет Ural Mash.
В чём причина задержания, неизвестно. На днях он уволился по собственному желанию.
Также ранее был задержан заместитель губернатора Вологодской области был задержан, которого подозревают в хищениях на его предыдущем месте работы. Речь идёт о возможном злоупотреблении служебным положением Дмитрием Родионовым, который до своего назначения в феврале текущего года занимал пост вице-премьера правительства Карелии.
