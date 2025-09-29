Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 07:18

Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

Олег Чемезов. Обложка © ТАСС / Анна Майорова

Олег Чемезов. Обложка © ТАСС / Анна Майорова

В Свердловской области задержан бывший вице-губернатор региона Олег Чемезов. Об этом пишет Ural Mash.

В чём причина задержания, неизвестно. На днях он уволился по собственному желанию.

Задержан экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман
Задержан экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман

Также ранее был задержан заместитель губернатора Вологодской области был задержан, которого подозревают в хищениях на его предыдущем месте работы. Речь идёт о возможном злоупотреблении служебным положением Дмитрием Родионовым, который до своего назначения в феврале текущего года занимал пост вице-премьера правительства Карелии.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar