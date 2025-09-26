Задержан экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман

Задержан бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман. По данным SHOT, его подозревают в получении взятки во время работы в мэрии.

Илья Штокман был советником главы Нижнего Новгорода с августа 2020 года, а уже через месяц его перевели на пост замглавы администрации города. Он занимался развитием информационных технологий и городской цифровой инфраструктуры. В сентябре 2022 года Илья Штокман ушёл добровольцем на СВО, служил начальником психологической службы полка, позже вернулся на госслужбу, а в конце августа чиновник покинул пост в мэрии.