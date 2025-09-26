Интервидение
26 сентября, 07:47

Задержан экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман

Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Задержан бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман. По данным SHOT, его подозревают в получении взятки во время работы в мэрии.

Экс-чиновника задержали накануне в Сочи, сейчас его везут в Нижний Новгород. В городской администрации проходят обыски.

Илья Штокман был советником главы Нижнего Новгорода с августа 2020 года, а уже через месяц его перевели на пост замглавы администрации города. Он занимался развитием информационных технологий и городской цифровой инфраструктуры. В сентябре 2022 года Илья Штокман ушёл добровольцем на СВО, служил начальником психологической службы полка, позже вернулся на госслужбу, а в конце августа чиновник покинул пост в мэрии.

А накануне был задержан заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Родионов. Его подозревают в хищениях предыдущем месте работы, когда он занимал пост вице-премьера правительства Карелии.

