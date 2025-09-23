В Москве задержали уральского бизнесмена Алексея Боброва

В Москве задержан уральский предприниматель Алексей Бобров, который является владельцем энергетической компании «Облкоммунэнерго». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, пишет SHOT.

Как сообщает телеграм-канал, Бобров фигурирует в уголовном деле в качестве подозреваемого, и его уже перевезли из столицы в Екатеринбург. Накануне силовые структуры провели обыски в его московской квартире и рабочем кабинете.

Кроме того, под стражу взяты его коллеги: председатель совета директоров «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных, руководитель одной из дочерних фирм Артём Носков, а также бывший глава компании Антон Боликов.