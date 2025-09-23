Интервидение
23 сентября, 10:55

В Москве задержали уральского бизнесмена Алексея Боброва

SHOT: Владелец Облкоммунэнерго Алексей Бобров задержан по делу о мошенничестве

Обложка © ТАСС / URA.ru / Размик Закарян

В Москве задержан уральский предприниматель Алексей Бобров, который является владельцем энергетической компании «Облкоммунэнерго». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, пишет SHOT.

Как сообщает телеграм-канал, Бобров фигурирует в уголовном деле в качестве подозреваемого, и его уже перевезли из столицы в Екатеринбург. Накануне силовые структуры провели обыски в его московской квартире и рабочем кабинете.

Кроме того, под стражу взяты его коллеги: председатель совета директоров «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных, руководитель одной из дочерних фирм Артём Носков, а также бывший глава компании Антон Боликов.

По версии следствия, все они причастны к хищениям денег из бюджета, которые совершались в рамках концессионных соглашений.

