По делу об обрушении моста под Петербургом задержали местного чиновника

Правоохранительные органы задержали главного подозреваемого в падении моста в городе Луге Ленинградской области во время празднования фестиваля "Ольгины берега". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Подозреваемым по статье о причинении смерти по неосторожности оказался Алексей Голубев, первый заместитель главы администрации Лужского района Ленобласти. Он при этом занимает пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. И следствие считает, что именно он организовал фестиваль. Теперь с ним работают сотрудники СУ СКР по Ленобласти.