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25 июля, 11:24

По делу об обрушении моста под Петербургом задержали местного чиновника

Задержан первый замглавы администрации Лужского района по делу о падении моста

<p>Первый замглавы администрации Лужского района Ленобласти Алексей Голубев. Обложка © <a href="https://cdn-luga.testing.spb.ru/Files/image/golubev.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">luga.ru</a></p>

Первый замглавы администрации Лужского района Ленобласти Алексей Голубев. Обложка © luga.ru

Правоохранительные органы задержали главного подозреваемого в падении моста в городе Луге Ленинградской области во время празднования фестиваля "Ольгины берега". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Подозреваемым по статье о причинении смерти по неосторожности оказался Алексей Голубев, первый заместитель главы администрации Лужского района Ленобласти. Он при этом занимает пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. И следствие считает, что именно он организовал фестиваль. Теперь с ним работают сотрудники СУ СКР по Ленобласти.

Появилось видео смертельного обрушения моста на фестивале под Петербургом

Появилось видео смертельного обрушения моста на фестивале под Петербургом

Напомним, пешеходный мост с людьми рухнул в Луге Ленинградской области, один человек погиб на месте. Трагедия произошла во время фестиваля "Ольгины берега". По последним данным, пострадали восемь человек.

Светлана Оперук
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