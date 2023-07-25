По делу об обрушении моста под Петербургом задержали местного чиновника
Задержан первый замглавы администрации Лужского района по делу о падении моста
Первый замглавы администрации Лужского района Ленобласти Алексей Голубев. Обложка © luga.ru
Правоохранительные органы задержали главного подозреваемого в падении моста в городе Луге Ленинградской области во время празднования фестиваля "Ольгины берега". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Подозреваемым по статье о причинении смерти по неосторожности оказался Алексей Голубев, первый заместитель главы администрации Лужского района Ленобласти. Он при этом занимает пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. И следствие считает, что именно он организовал фестиваль. Теперь с ним работают сотрудники СУ СКР по Ленобласти.
Напомним, пешеходный мост с людьми рухнул в Луге Ленинградской области, один человек погиб на месте. Трагедия произошла во время фестиваля "Ольгины берега". По последним данным, пострадали восемь человек.