Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова на 25 млн
Главное следственное управление СК России сообщило о наложении ареста на имущество бывшего первого заместителя директора Росгвардии Виктора Стригунова — на сумму свыше 25 млн рублей. Мера принята в рамках обеспечения возможного штрафа, гражданского иска и взысканий.
Экс‑чиновнику предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в сентябре 2014 года между МВД и ООО «СУ Ремстройторг» был заключён многомиллионный контракт на возведение учебного центра в Кемеровской области, контроль за исполнением которого возлагался на Стригунова. Несмотря на известные ограничения по площади участка и близости к аэропорту, генерал-полковник распорядился о строительстве. Объект так и не ввели в эксплуатацию.
Виктор Стригунов — российский военачальник, занимавший с 2020 по 2023 год пост заместителя главы Росгвардии. 7 июля 2025 года его задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Позже СМИ узнали, что уголовное дело в отношении генерала завели в связи с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском. Ущерб оценили в 2 миллиарда рублей. Также Стригунова обвинили в получении взяток на 66 млн рублей. Сейчас он находится под арестом, расследование продолжается.
