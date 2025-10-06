Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова на 25 млн

Экс‑чиновнику предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в сентябре 2014 года между МВД и ООО «СУ Ремстройторг» был заключён многомиллионный контракт на возведение учебного центра в Кемеровской области, контроль за исполнением которого возлагался на Стригунова. Несмотря на известные ограничения по площади участка и близости к аэропорту, генерал-полковник распорядился о строительстве. Объект так и не ввели в эксплуатацию.