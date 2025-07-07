СК раскрыл размер вменяемой генералу Стригунову взятки

Стало известно, какую сумму получил от представителей коммерческих организаций бывший заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов. Как оказалось, за два года он успел накопить на взятках более 66 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В 2012-2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 млн рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ», — рассказала Петренко.

Расследование проводилось совместными усилиями следователей Главного военно-следственного управления СК России, сотрудников департамента военной контрразведки ФСБ и главного управления собственной безопасности Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по двум тяжким статьям: злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере.