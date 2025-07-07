В Росгвардии проводится расследование в отношении генерала Стригунова

«Материалы проверки, касающиеся злоупотреблений при реализации строительства одного из полигонов Сибирского округа, переданы органам военного следствия. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 285, ч.3 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)» , — отметили в пресс-службе Росгвардии.

Как ранее сообщалось, предположительно, уголовное дело на Стригунова завели в связи с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском. Его обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Стригунов занимал должность замглавы Росгвардии с 2021 по 2023 год. Сейчас он отправлен в СИЗО.