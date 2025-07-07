Уголовное дело генерала Стригунова связано с хищениями на несколько миллиардов рублей
SHOT: Дело на генерала Стригунова завели в связи с хищениями на несколько млрд
Виктор Стригунов. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Сумма хищений, расследуемых в рамках уголовного дела бывшего первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова, составляет несколько миллиардов рублей. Об этом сообщает SHOT.
Согласно информации телеграм-канала, строительство военного полигона под Новосибирском было выполнено с нарушениями, поскольку он расположен в зоне регулярных авиационных маршрутов, используемых для пассажирских рейсов на Дальний Восток. В связи с этим, в настоящее время использование полигона военными невозможно.
Как ранее сообщалось, предположительно, уголовное дело на Стригунова завели в связи с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском. Его обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Стригунов занимал должность замглавы Росгвардии с 2021 по 2023 год. Сейчас он отправлен в СИЗО.