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7 июля, 13:30

Уголовное дело генерала Стригунова связано с хищениями на несколько миллиардов рублей

SHOT: Дело на генерала Стригунова завели в связи с хищениями на несколько млрд

Виктор Стригунов. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Виктор Стригунов. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Сумма хищений, расследуемых в рамках уголовного дела бывшего первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова, составляет несколько миллиардов рублей. Об этом сообщает SHOT.

Согласно информации телеграм-канала, строительство военного полигона под Новосибирском было выполнено с нарушениями, поскольку он расположен в зоне регулярных авиационных маршрутов, используемых для пассажирских рейсов на Дальний Восток. В связи с этим, в настоящее время использование полигона военными невозможно.
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Как ранее сообщалось, предположительно, уголовное дело на Стригунова завели в связи с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском. Его обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Стригунов занимал должность замглавы Росгвардии с 2021 по 2023 год. Сейчас он отправлен в СИЗО.

Наталья Демьянова
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