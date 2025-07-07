Уголовное дело генерала Стригунова связано с хищениями на несколько миллиардов рублей

Как ранее сообщалось, предположительно, уголовное дело на Стригунова завели в связи с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском. Его обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Стригунов занимал должность замглавы Росгвардии с 2021 по 2023 год. Сейчас он отправлен в СИЗО.