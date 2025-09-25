Интервидение
25 сентября, 12:51

Военный суд оставил в силе арест замглавы Росгвардии Виктора Стригунова

Генерал-полковник Виктор Стригунов. Обложка © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Вышестоящий суд подтвердил законность ареста бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Второй Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе решение первой инстанции.

Офицер обвиняется в трёх эпизодах получения взяток и в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд первой инстанции продлил срок ареста Стригунова до 30 ноября.

Генерал-полковник Виктор Стригунов, ранее занимавший пост первого заместителя главы Росгвардии, был задержан в Москве в начале июля. Позже СМИ узнали, что уголовное дело в отношении офицера завели в связи с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском. Ущерб оценили в несколько миллиардов рублей. Также Стригунова обвинили в получении взяток на 66 млн рублей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

