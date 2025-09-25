Военный суд оставил в силе арест замглавы Росгвардии Виктора Стригунова

Вышестоящий суд подтвердил законность ареста бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Второй Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе решение первой инстанции.

Офицер обвиняется в трёх эпизодах получения взяток и в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд первой инстанции продлил срок ареста Стригунова до 30 ноября.